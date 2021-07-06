Большинство российских туристов на Кубе выпустили из изоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство российских туристов на Кубе выпустили из изоляции после отрицательного результата теста на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила консул России в Гаване Нана Мгеладзе.

«Вчера было сделано 230 экспресс-тестов всем туристам, которые прилетели в период с 30 июня по 4 июля и результаты первых тестов которых по приезде оказались положительными. У всех, кроме двух туристок, отрицательный результат», - приводит ТАСС слова дипломата.

По ее словам, двое туристов из России остаются изолированными в отелях, еще 16 россиян находятся в обсерваторе.

Напомним, в гостиницах Кубы изначально изолировали более 150 туристов из-за положительных тестов на коронавирус по прибытии в страну. По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника, 5 июля, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 106 человека, которые продолжили свой отдых.

Как писал сайт kp.ru, министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде объяснил массовую изоляцию прибывающих на Кубу российских туристов ужесточением контроля на границе государства на фоне распространения индийского штамма коронавирусной инфекции.