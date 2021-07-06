Делегация России покинула заседание ОБСЕ в знак протеста

Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста после нарушений регламента членами ассамблеи.

- Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем, — сказал Толстой и покинул зал.

С ним согласился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что поддерживает своего руководителя и отключился от видеоконференции.

Ранее представители Киева отказались от переговоров по видеосвязи в Минске и показательно покинули заседание политической подгруппы. Новый координатор от ОБСЕ Сильви-Аньес Берманн, приступившая к работе с этого дня, выразила большое сожаление, что работа подгруппы снова была заблокирована.