Словакия начнет признавать зарубежные справки о вакцинации от коронавируса

Власти Словакии начнут признавать зарубежные справки о вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Словакии с 9 июля 2021 года начнет признавать справки о вакцинации от коронавируса, выданные в других странах. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Также правительство страны обязало граждан без прививки от коронавирусной инфекции проходить двухнедельный карантин. Беспрепятственно въехать в страну могут только вакцинированные люди. При этом справки о прививке должны быть выписаны на английском языке, переведены на словацкий или чешский языки.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что российский препарат "Спутник V" столкнулся в Словакии с "ожесточенной кампанией дезинформации". Представители фонда отметили, что это убедительно демонстрирует разницу между успехом российской вакцины в Венгрии, где "Спутник V" признали самым безопасным и эффективным препаратом, и ходом применения данной вакцины в Словакии.