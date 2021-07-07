Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 7 июля 2021 года

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим все еще находится в больнице. Артистка была госпитализирована туда спустя несколько дней после концерта в Казани 12 июня. Врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. А на днях Марине Абросимовой (настоящее имя певицы) провели компьютерную томографию грудной клетки и нашли новые образования в легких. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 7 июля 2021 года.

МакSим все еще находится в коме. По словам духовника певицы - игумена Луку (Степанова) ее "организм живет и сопротивляется. Надежды [на выздоровление], хоть и трепетные, но есть".

Ранее настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии причастил и соборовал артистку. Он же заявил, что "ее глаза наполнились радостью" и все присутствующие при таинстве "засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит".

Эти слова все приняли, как сообщение об улучшении ее состояния, выходе из медикаментозной комы. Однако директор артистки это опровергла:

- Она по-прежнему на ИВЛ. Вероятно, батюшка имел в виду осознанную связь на духовном уровне… Марину не выводили из комы, - сообщила Яна Богушевская.

Врачи, комментируя эти заявления, сообщают, что никакого чуда здесь быть не может. Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев объяснил kp.ru, что искусственная кома похожа на не глубокий наркоз:

- Человек ничего не слышит, не осознает и потом не вспомнит. Артистка действительно может периодически открывать глаза, вот только вряд ли в эти моменты она пребывает в сознании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ситуация медицински очень тягостная": духовник раскрыл новые данные о певице МакSим

Почти месяц 38-летняя артистка находится в больнице (подробности)

Врач рассказал, что чувствует в искусственной коме певица МакSим

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев категорически опроверг, что артистка могла находиться в сознании во время священных обрядов (подробности)