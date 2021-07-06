Умер Джон Лоутон, экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 74 лет умер бывший вокалист британской рок-группы Uriah Heep. Об этом сообщил сам коллектив.

- С глубоким сожалением мы делимся тяжелой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Джона будет очень не хватать, — говорится в сообщении группы в Twitter.

Также отмечается, что по желанию Лоутона прощальная церемония будет закрытой.

Джон Лоутон занял место вокалиста Uriah Heep в 1976 году. С ним коллектив записал четыре альбома.

Ранее в возрасте 92 лет из жизни ушел известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О смерти артиста во вторник сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший. Дживан Гаспарян был одним из самых известных дудукистов в мире. Именно он написал музыку к таким фильмам, как "Последнее искушение Христа", "Ворон", "Онегин", "Гладиатор".