Минфин России завершил исключение доллара из ФНБ

Министерство финансов России завершило исключение доллара из ФНБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России завершило конверсионные операции, в результате которых американский доллар был полностью исключен из Фонда национального благосостояния.

- В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, эксперты считают, что россиянам не стоит продавать доллары, и валютная стратегия не должна зависеть от объявленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ). Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников заявил, что тем, у кого есть доллары, лучше остаться с ними. Как он пояснил, рубль не будет крепким из-за того, что на фоне высокого инфляционного ожидания будет повышен спрос на квартиры и машины.