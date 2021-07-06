Тренер по безопасному вождению рассказал об опасности отвлечения за рулем

Отвлекаться во время управления любым транспортным средством опасно для жизни. Об этом заявил тренер по безопасному вождению Владимир Бахарев в эфире программы «Россия в движении» на радиостанции «Комсомольская правда». Эксперт отметил, что не только автомобилисты должны быть предельно внимательны за рулем, но и те, кто управляет средствами индивидуальной мобильности. Причем последним отвлечение может стоить намного дороже, ведь защиты у человека на самокате или моноколесе нет практически никакой.

«Друзья, неважно каким транспортным средством вы управляете, вы движетесь с достаточной скоростью для того, чтобы нанести: А) травмы себе; B) травмы окружающим; C) дальше даже рассказывать не хочу», - заявил автоэксперт во время программы «Россия в движении».

Бахарев сравнил движение автомобилистов и водителей средств индивидуальной мобильности, и отметил, что первым управлять машиной намного проще, ведь они движутся в потоке, в то время как водителям, к примеру, самокатов все время приходится перестраиваться под новые условия, то укорачиваясь от других водителей, то объезжая пешеходов.

«Машины едут примерно с одинаковой скоростью, они неподвижны друг относительно друга, и водитель едет в более или менее спокойной ситуации. А теперь к самокату, который едет по проезжей части, например, и его постоянно догоняют, и он этого не видит, а ему нужно следить как-то за тем, что впереди и как- то пытаться смотреть назад. [...] Переносимся на пешеходную часть дороги. А теперь представьте себе, что вы едете на автомобиле среди леса столбов. Вам постоянно приходится объезжать кого-то. Вам постоянно приходится переключать взгляд. И если за рулем автомобиля вам приходится переключать взгляд раз в пять – восемь секунд, то на самокате этот процесс вообще непрерывный», - подчеркнул Бахарев.

В связи с этим тренер по безопасному вождению призвал пользователей в процессе управления средствами индивидуальной мобильности лишний раз подумать, прежде чем отвлечься на что-то или достать гаджет.