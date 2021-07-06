Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто6 июля 2021 21:34

Тренер по безопасному вождению рассказал об опасности отвлечения за рулем

Особенно концентрация важна во время управления средствами индивидуальной мобильности, считает эксперт
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Отвлекаться во время управления любым транспортным средством опасно для жизни. Об этом заявил тренер по безопасному вождению Владимир Бахарев в эфире программы «Россия в движении» на радиостанции «Комсомольская правда». Эксперт отметил, что не только автомобилисты должны быть предельно внимательны за рулем, но и те, кто управляет средствами индивидуальной мобильности. Причем последним отвлечение может стоить намного дороже, ведь защиты у человека на самокате или моноколесе нет практически никакой.

«Друзья, неважно каким транспортным средством вы управляете, вы движетесь с достаточной скоростью для того, чтобы нанести: А) травмы себе; B) травмы окружающим; C) дальше даже рассказывать не хочу», - заявил автоэксперт во время программы «Россия в движении».

Бахарев сравнил движение автомобилистов и водителей средств индивидуальной мобильности, и отметил, что первым управлять машиной намного проще, ведь они движутся в потоке, в то время как водителям, к примеру, самокатов все время приходится перестраиваться под новые условия, то укорачиваясь от других водителей, то объезжая пешеходов.

«Машины едут примерно с одинаковой скоростью, они неподвижны друг относительно друга, и водитель едет в более или менее спокойной ситуации. А теперь к самокату, который едет по проезжей части, например, и его постоянно догоняют, и он этого не видит, а ему нужно следить как-то за тем, что впереди и как- то пытаться смотреть назад. [...] Переносимся на пешеходную часть дороги. А теперь представьте себе, что вы едете на автомобиле среди леса столбов. Вам постоянно приходится объезжать кого-то. Вам постоянно приходится переключать взгляд. И если за рулем автомобиля вам приходится переключать взгляд раз в пять – восемь секунд, то на самокате этот процесс вообще непрерывный», - подчеркнул Бахарев.

В связи с этим тренер по безопасному вождению призвал пользователей в процессе управления средствами индивидуальной мобильности лишний раз подумать, прежде чем отвлечься на что-то или достать гаджет.