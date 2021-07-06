Тренер по безопасному вождению назвал навигатор «страшным злом»

Навигаторы существенно отвлекают внимание водителей от дороги, что может привести к печальным последствиям. Об этом заявил тренер по безопасному вождению Владимир Бахарев в эфире программы «Россия в движении» на радиостанции «Комсомольская правда». Автоэксперт отметил, что если звонок или сообщение на телефоне водитель еще может проигнорировать, то на навигатор приходится смотреть регулярно, более того, разобраться сразу в указаниях на карте получается далеко не всегда и не у всех, а значит, внимание водителя переключается надолго.

«С точки зрения навигатора, почему это самое большое зло [...] Вопрос, куда нам ехать, стоит настолько остро, что в любом случае «утащит» наши глаза в сторону, «утащит на эту» стрелочку и «утащит» надолго. Потому что коротким взглядом с навигатором не работают», - заявил тренер по безопасному вождению во время программы «Россия в движении».

Бахарев отметил, что в идеале от навигатора следует отказаться, ведь раньше люди спокойно находили дорогу, используя более безопасные методы, например, просматривая карты заранее.

«Я начинал свою карьеру, когда не было такого понятия как навигатор. Было понятие, как папа, карта, ну и так далее. Я ими активно пользовался», - рассказал актоэксперт.

В сегодняшних условиях вряд ли водители откажутся от удобства в пользу безопасности, поскольку им использование навигатора не кажется таким сильным отвлечением. Однако расслабляться за рулем нельзя ни в коем случае. Таким образом, самое безопасное решение в современных условиях - переключить программу в голосовой режим, советует тренер по безопасному вождению.

«Мое решение, которое я нашел себе, у меня навигатор работает в режиме голосового оповещения. Ну хотя бы так», - добавил эксперт.

Другим отвлекающим фактором в машине эксперт навал пассажиров, которые своими разговорами или поведением мешают водителям следить за дорогой. Особенно это касается, конечно же, маленьких детей, которые могут требовать к себе внимания или предпринимать неожиданные действия. Владимир Бахарев признался, что не реагировать на крик своего ребенка безусловно сложно, практически невозможно, однако прежде, чем что-то предпринимать, лучше остановить автомобиль и только потом уделить необходимое внимание малышу.

«Давайте вспомним, что говорят в самолете: маску сначала себе, потом - ребенку. Почему? С тобой что-то случиться – ребенку помочь будет некому», - подытожил автоэксперт.