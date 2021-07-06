Петр Толстой прокомментировал свой уход с заседания ОБСЕ Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал уход российской делегации с заседания ОБСЕ.

- Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто, — написал Толстой у себя в Telegram.

Также сообщил, что в ПА ОБСЕ российская делегация боролась с "русофобским меньшинством", которое устроило "настоящую вакханалию" после смерти режиссера и актера Владимира Меньшова.

Напомним, во вторник, 6 июля, Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста после нарушений регламента членами ассамблеи. С ним согласился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что поддерживает своего руководителя и отключился от видеоконференции.