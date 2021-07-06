Дмитрий Азаров обозначил направления развития Самарской области

На заседании Думы обсудили новые направления развития региона. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области обсудили новые поступления в бюджет и то, как будут расходовать эти деньги. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, сегодня регион выполнил все социальные обязательства перед населением, а по ряду направлений – взял на себя новые. Всего на меры поддержки было направлено более 32 миллиардов рублей. А в этом году доходная часть бюджета будет увеличена на 7,3 млрд рублей. Эти деньги направят на защиту и жизни и здоровья жителей региона.

- Мы дополнительно выделяем 1 миллиард 175 миллионов рублей на увеличение фонда оплаты труда медицинских работников. Медработники трудятся в очень непростых условиях из-за складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Уже сегодня мы видим, что необходимы дополнительные средства, чтобы фонд оплаты труда был полностью обеспечен, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Также по словам главы региона, дополнительные деньги выделят на строительство новых больниц и поликлиник, на развитие центров онкопомощи, лекарственное обеспечение, развитие системы образования и капитальный ремонт школ.

Также довольно серьезные средства выделят муниципалитетам, в том числе и на развитие транспортной системы, переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

Также губернатор отметил, что депутаты шестого созыва высокопрофессионально отработали все вызовы в свой срок. И этот состав депутатов активно участвовал в разработке стратегии развития региона.