Обновленная консоль Nintendo Switch выйдет в октябре 2021 года

Новая версия консоли Nintendo Switch выйдет в октябре 2021 года. Фото: twitter.com/NintendoRU

В октябре 2021 года стартуют продажи обновленной версии портативной консоли Nintendo Switch. Об этом пишет The Verge со ссылкой на материалы компании Nintendo.

Обновленная версия отличается от оригинала наличием OLED-дисплея, экран был увеличен — с 6,2 до 7 дюймов. В портативном режиме консоль поддерживает изображение в 1280x720 пикселей, в ТВ-режиме — 1080 пикселей. Также новая версия получила расширенный встроенный накопитель — с 32 до 64 гигабайтов.

Среди прочих новинок — LAN-порт и улучшенные встроенные динамики. Консоль сохранит свой прежний дизайн, но ее длина увеличится на три миллиметра. Также приставка станет чуть тяжелее оригинала — 297 против 320 граммов.

Стоимость обновленной версии с OLED-дисплеем составит 350 долларов. Продажи консоли стартуют с октября 2021 года.

В марте 2021 года появилась информация, что японская компания Sony разрабатывает обновленную и "облегченную" версию своей консоли PlayStation 5. PS5 будет легче оригинала, который был признан самой массивной консолью современности. Консоль получит процессор, основанный на 5-нанометровой платформе от AMD. Оригинал работает на 7-нанометровой платформе на архитектуре Zen 2 и RDNA 2.