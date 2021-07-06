Байден не считает "вялыми" переговоры с Россией после саммита с Путиным

Джо Байден не считает "вялыми" переговоры с Россией после саммита с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не считает "вялыми" контакты с РФ после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

Во время брифинга один из журналистов спросил Псаки, не разочаровано ли американское правительство "кажущимися вялыми" темпами развития диалога с Россией после саммита.

- Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом (Владимиром Путиным) состоялась всего пару недель назад, — сказала Псаки.

Ранее Белом доме сообщили, что Россия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры по кибербезопасности на экспертном уровне. На следующей неделе стороны обсудят атаки с использованием вирусов-вымогателей.Кроме того, диалог между двумя странами ведется и на высоком уровне, отметили в администрации американского лидера Джозефа Байдена.