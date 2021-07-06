На Украине рассказали о планах силой захватить Донбасс Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины технически способны взять опальный Донбасс под свой контроль, считает советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», - заявил он в эфире телеканала «Наш».

По словам Арестовича, в случае столкновений украинская армия окружит крупные города, отрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

Между тем, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о «катастрофическом» состоянии вооружения украинских военных и слабой боеспособности ВСУ. Он назвал причины такого положения дел: оборонная промышленность Украины развалена, военная техника плохого качества, слабая дисциплина и низкая квалификация инженеров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент страны Владимир Зеленский назвал минские договоренности «еле живыми» и допустил, что вопрос разрыва связей Украины с Донбассом могут вынести на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.