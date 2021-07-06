В Эстонии после задержания консула в России ожидают ограничений для дипломатов ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, якобы целью задержания консула этой прибалтийской республики в России было ограничить деятельность всех европейских дипломатов в стране.

«Вероятно, цель в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских, но и европейских дипломатов в целом. Полагаю, что нашим ведомствам уместно подумать об этом, если консула вышлют», - приводит слова Марко Михкельсона газета Postimees.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте с поличным, когда он получал секретные материалы. Сообщалось, что к нему будут применены меры, предусмотренные с международным правом, поскольку подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом и носят явный недружественный характер по отношению к России. В МИД Эстонии назвали задержание своего консула «провокацией».