В США опровергли сообщения о взломе серверов Республиканской партии «связанными с Россией» хакерами

Агентство Bloomberg утверждает, что за атакой могут стоять хакеры, связанные с Россией Фото: EAST NEWS

Глава аппарата Национального комитета Республиканской партии США Ричард Уолтер опроверг появившуюся в прессе информацию о взломе серверов нацкомитета партии. Он уточнил, что республиканцы узнали о предполагаемой кибератаке уже постфактум.

«На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису», - говорится в его заявлении.

По словам представителя Республиканской партии, после тщательного расследования и изучения партийных компьютерных систем можно сказать, что злоумышленники не получили доступа ни к каким конфиденциальным данным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщило, что сервера Нацкомитета Республиканской партии США на прошлой неделе подверглись очередной хакерской атаке. Собеседники издания утверждают, что за этим взломом могут стоять хакеры, связанные с Россией.