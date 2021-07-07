Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев ввел санкции против 134 граждан Украины, 100 из которых указаны в санкционном списке Минфина США. Об этом в интервью украинскому «24 каналу» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, на сегодняшний день киевские власти установили, что из 130 украинцев, на которых распространяются санкции американского ведомства, «127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли».

«Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров», - пояснил секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, что ограничительные меры были утверждены на последнем заседании Совбеза, остались 27 человек, с которыми ведомство «сейчас дополнительно разбираемся».

Кроме того, он отметил, что в вопросе санкций в отношении этих граждан страны СНБО сотрудничал с партнерами из США, другие украинские ведомства тоже ведут активную работу в этом направлении и «предоставляют очень много дополнительной информации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в июне Данилов сообщил, что Совет ввел новые санкции против шести физических и четырех юридических лиц, якобы «аффилированных со спецслужбами России и причастных к кибератакам».

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