Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который пытался ограбить россиянку

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, напавшего в июне на туристку из России Фото: REUTERS

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который в конце июня напал на туристку из России. Неизвестный пытался ограбить нашу соотечественницу, когда она прогуливалась в одном из центральных районов города со своей подругой, местной жительницей.

Как передает телеканал CBS, 31-летняя россиянка в результате нападения сильно ударилась затылком и получила порезы, в связи с чем была доставлена в больницу, а у ее подруги остались синяки на лице от удара злоумышленника. Как они себя чувствуют сейчас, телеканал не уточняет.

Полицейское управление Нью-Йорка на своей странице в Twitter подтвердило факт нападения на двух женщин вечером 26 июня в районе Манхэттен. Сообщение проиллюстрировано записью камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент нападения. На видео можно рассмотреть, как темнокожий мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них, пытаясь отобрать у нее сумочку, та падает на тротуар.

Жительница американского мегаполиса рассказала CBS, что прогуливалась с собакой, когда стала свидетельницей нападения. Женщина помогла незнакомым женщинам спрятаться от преступника, впустив их в подъезд своего дома. По ее словам, затылок одной из пострадавших был весь в крови, а нападавший сначала убежал, но потом вернулся на место, где пытался ограбить женщин.