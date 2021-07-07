В США запретили продажу авиабилетов в Белоруссию Фото: REUTERS

Американский Минтранс из-за инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска ввел запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию, в том числе и на рейсы с пересадкой в третьих странах.

Об этом говорится в заявлении министерства транспорта США, обнародованном этой ночью на сайте ведомства. Отмечается, что исключения могут быть сделаны только в тех случаях, если такой перелет «отвечает интересам страны», в том числе и из соображений «гуманитарной необходимости» и «национальной безопасности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце июня сообщалось, что в Соединенных Штатах могут запретить продажу авиабилетов в Белоруссию. С таким предложением выступил американский Минтранс, объявив общественное обсуждение своей инициативы до 1 июля.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда», сказала, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.

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