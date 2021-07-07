Свыше трети россиян бесплатно работают сверхурочно

Свыше 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, и каждый второй из них не берет за это деньги Фото: Василий Вахрин

Свыше двух третей россиян (73%) задерживаются на работе после завершения трудового дня, работают в выходные или во время своего отпуска, причем каждый второй из таких «трудоголиков» делают это бесплатно. Чаще других перерабатывают офисные сотрудники и люди, которые работают из дом.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и hh.ru, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что большинство из тех, кто рассказал о бесплатных переработках, – юристы, сотрудники финансового сектора и занятые в сфере управления персоналам и маркетинга. Самой распространенной причиной сверхурочной работы называют стеснение отказать руководителю или коллегам.

А вот рабочие различных предприятий, сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, а также молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще других, требуют оплаты за переработки.

Кроме того, исследование показало, что среди занятых в средних и крупных компаниях доля работающих сверхурочно примерно на 5% выше, чем в фирмах малого бизнеса, а госслужащие перерабатывают еще на 6% реже.

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