Аналитики назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России

Риелторы назвали города, в которых выгоднее всего купить жилье по льготной ипотеке Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники рынка недвижимости назвали российские города, в которых выгоднее всего покупать квартиры в новостройках по льготной ипотеке — под 7% и с максимальной суммой займа три миллиона рублей.

В список таких городов, по мнению риелторов, входят Тверь (39% от всей экспозиции), Самара (38%), Ульяновск (37%), Уфа (36%), Волгоград (31%) и Екатеринбург (15%). В числе городов, где можно купить квартиру стоимостью в пределах трех – пяти миллионов рублей, воспользовавшись льготной ипотекой и доплатив до 40% своих средств, называют Санкт-Петербург и другие города Ленинградской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследования компании «Бест-Новострой» и сервиса bnMap.pro.

«Объекты стоимостью до трех миллионов рублей точно смогут участвовать в программе с минимальным первоначальным взносом 15%», - сказала изданию председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 июля 2021 года в России начнут меняться условия льготной ипотеки для граждан. В частности, речь идет о расширении возможностей покупать квартиры в новостройках и «Семейной ипотеки». На сегодняшний день в стране существуют несколько выгодных программ ипотеки для молодой семьи.

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