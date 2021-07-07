Последние новости на утро 7 июля 2021: Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест

«КП» – о последних новостях на утро 7 июля 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 7 июля 2021 года. Роспотребнадзор изменил правила въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян. Теперь гражданам страны, возвращающимся домой из заграничных поездок, не нужно будет сдавать ПЦР-тест при въезде. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, накануне документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем временем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса. Он пояснил, что сейчас одни страны, у которых есть вакцины против COVID-19, смягчают ограничения, а другие, у которых нет доступа к эффективным средствам борьбы с этой инфекцией, «сталкиваются с волнами госпитализации и смертей», ситуация усугубляется новыми штаммами вируса.

На Камчатке с раннего утра возобновилась поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана. К этому часу спасателям удалось обнаружить тела девяти погибших. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в связи с авиакатастрофой и гибелью людей объявил в регионе трехдневный траур с 7 по 9 июля.

Во вторник глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в знак протеста покинул заседание ПА ОБСЕ в Вене после нарушений регламента членами ассамблеи. Потом он написал в своем Telegram: «Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто».

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