Лавров: Россия готова поддержать КНДР в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Российские специалисты не фиксировали случаев, свидетельствующих о вспышке коронавирусной инфекции на территории КНДР. Власти Северной Кореи приняли наиболее жесткие меры, чтобы не допустить проникновения и распространения заболевания в своей стране. Об этом в среду, 7 июля, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим лаосским коллегой.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в случае необходимости Россия готова оказать поддержку КНДР по противодействию пандемии, в том числе поставить в эту страну свою вакцину от коронавируса.

- Северокорейские власти с самого начала эпидемии приняли одни из наиболее жестких меры по изоляции государства для недопущения этой инфекции внутрь. Это бы почти полный локдаун, который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции на территории КНДР, мы не фиксируем, - отметил Сергей Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор изменил правила въезда привитых и переболевших коронавирусом россиян: теперь жители страны, которые возвращаются из-за границы домой, не обязаны сдавать ПЦР-тест при въезде.