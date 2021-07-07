Эпидемиолог: россияне 14–29 лет все чаще попадают в стационары с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России люди в возрасте 14–29 лет все чаще попадают в стационары из-за индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 7 июля, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Применительно к индийскому штамму мы можем сказать, что инфекция помолодела. Основная целевая аудитория, которая теперь попадает в стационары, — это 14–29 лет. Осенью того года чаще болели люди в возрасте 30-45 лет, теперь отмечается максимум регистраций в этой возрастной категории. Но и в других возрастных категориях, к сожалению, также отмечается достаточно частая заболеваемость из-за индийского штамма, - отметил член-корреспондент РАН в интервью агентству ТАСС.

Александр Горелов подчеркнул, что молодым людям не следует рассчитывать на легкое течение коронавируса только из-за своего молодого возраста. По словам эпидемиолога, вирус стал более контагиозен, обладает большей скоростью распространения, поэтому часто вызывает большую тяжесть течения заболевания.

Напомним, российские врачи и эксперт неоднократно говорили, что единственный способ остановить пандемию – это вакцинация. Накануне главный внештатный специалист по терапии Минздрава Оксана Драпкина назвала противопоказания к вакцинации против коронавируса.