Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов в торговле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты российского министерства промышленности и торговли России не обсуждают введение в Москве QR-кодов в сфере торговли по аналогии с заведениями общественного питания. Об этом в среду, 7 июля, сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Нет, это не пока что не обсуждает. Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком покупателей, у которых необходимо отсканировать QR-код, - это весьма сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей, - сказал он в интервью газете «Известия».

При этом Виктор Евтухов выразил надежду на то, что введение QR-кодов не понадобится и в сфере непродуктовой торговли с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.

Напомним, система QR-кодов в российской столице заработала с 25 июня: с 28 июня текущего года посещать московские заведения общепита смогут лишь те, кто предъявит код, подтверждающий защиту от коронавируса.