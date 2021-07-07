Минпромторг: цены в России в ближайший месяц колебаться не будут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российское правительство не выявило никаких угроз колебания цена на рынке страны в ближайший месяц. Об этом в среду, 7 июля, сообщил заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Замминистра отметил, что власти России вовремя принимают определенные меры, чтобы не сильно зависеть от другие государств на рынке.

- В перспективе на ближайший месяц правительство не фиксирует никаких угроз для колебания цен. На мировом рынке таких угроз тоже нет. Чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры. Например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование. Цены сейчас стабильны, нам удалось их сдержать, - отметил Виктор Евтухов в интервью газете «Известия».

Замглавы Минпромторг также прокомментировал возможность увеличения акциза на спиртное. По его словам, алкогольная продукция может тревожить ведомство только с точки зрения увеличения доли нелегального оборота. В этой области необходимо качественно проводить контрольные мероприятия.