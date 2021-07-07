Врач объяснил отсутствие антител после вакцинации от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения во время массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду, 7 июля, рассказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко.

По словам медика, на данный момент нет такого понятия, как мало или недостаточно антител к коронавирусу.

- Нигде в мире нет каких-то специфических границ, которые обозначали бы, какой уровень антител должен быть для предотвращения заболевания, а какого количества антител недостаточно, - объяснил специалисты в интервью агентству «Прайм».

Александр Доленко допустил, что иногда после прививки от коронавирусной инфекции в организме человека могут не выработаться антитела. По мнению врача, это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунитета привитого. Медик отметил, что это происходит очень редко и чаще всего – у лиц старшего возраста.

При этом специалист отметил, что эффект от вакцинации не ограничивается формированием антител. Тест на антитела лучше сдавать через 21 день после второй прививки или позже, посоветовал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что антитела начинают вырабатываться через семь дней после первой прививки от коронавируса, поэтому привитым следует продолжать носить маски и соблюдать все меры предосторожности.