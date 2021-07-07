Неизвестный, захвативший заложников в банке Тюмени, требует 13 млн выкупа

Полиция прибыла на место присшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка. В заложниках оказались три человека.

По данным Life.ru, в 9:15 по местному времени в отделение зашел молодой человек с рюкзаком, откуда торчали провода. Он потребовал 13 миллионов рублей, предварительно взяв в заложники несколько человек.

На переговоры с захватчиком в отделение вошли сотрудники банка. Сообщается, что прибывшие на место происшествия силовики уже находятся в режиме готовности.

Происшествие случилось в одном из банкой на улице Червишевский тракт. Вошедший в отделение мужчина потребовал деньги и предупредил, что у него при себе есть опасный предмет.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка эвакуировали из ближайших домов пятьдесят человек. В настоящее время площадь вокруг банка оцеплена, здесь работают сотрудники правоохранительных органов.