Неизвестный, захвативший заложников в банке Тюмени, требует 13 млн выкупа

Полиция прибыла на место присшествия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка. В заложниках оказались три человека.
По данным Life.ru, в 9:15 по местному времени в отделение зашел молодой человек с рюкзаком, откуда торчали провода. Он потребовал 13 миллионов рублей, предварительно взяв в заложники несколько человек.
На переговоры с захватчиком в отделение вошли сотрудники банка. Сообщается, что прибывшие на место происшествия силовики уже находятся в режиме готовности.
Происшествие случилось в одном из банкой на улице Червишевский тракт. Вошедший в отделение мужчина потребовал деньги и предупредил, что у него при себе есть опасный предмет.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка эвакуировали из ближайших домов пятьдесят человек. В настоящее время площадь вокруг банка оцеплена, здесь работают сотрудники правоохранительных органов.