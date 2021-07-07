Видео с места захвата заложников в банке в Тюмени появилось в сети. Фото: кадр из видео

Руководство Сбербанка приняло решение передать деньги захватчику, взявшего в заложники сотрудников тюменского отделения. Об этом сообщает Life.ru.

Утром 7 июля мужчина вошел в отделение Сбарбанка на улице Червишевский тракт города Тюмени. Он взял в заложники сотрудников и потребовал выкуп. Мужчина предупредил, что у него при себе находится "опасный предмет".

"Мужчина взял в заложники двух сотрудников банка, требует денежные средства. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, место оцеплено", - сообщили в местном УМВД.

Прибывшие стражи порядка эвакуировали жильцом близлежащих домов. Сотрудники банка вступили в переговоры с захватчиком, благодаря чему из отделения смогли выйти посетители и большинство работников. Все это время силовики находились в режиме готовности.