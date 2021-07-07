Захвативший заложников в банке в Тюмени сдался Фото: Евгений Значковский

Злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка в Тюмени, задержан. Он сдался полиции. Об этом в среду, 7 июля, сообщает издание «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

- В результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться полиции, - говорится в сообщении.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что злоумышленника уже задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента в Тюмени никто не пострадал.

Сообщается также, что захвативший заложников принес в рюкзаке муляж взрывного устройства, угрожая взорвать банк. Настоящей бомбы при нем не обнаружили. По предварительной информации, преступник имеет нестабильную психику: ранее он обращался за помощью к психиатру и принимал препараты.

Напомним, сегодня утром неизвестный вошел в отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт с сумной, заявив, что в ней якобы находится взрывное устройство. Преступник взял в заложники несколько сотрудников кредитной организации и потребовал выкуп, угрожая взорвать отделение.