Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июля 2021 10:29

Обращения по коронавирусу будут рассматриваться на портале госуслуг не более суток

Мишустин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Обращения по коронавирусу будут рассматриваться на портале госуслуг не более суток

Обращения по коронавирусу будут рассматриваться на портале госуслуг не более суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обращения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, будут рассматриваться на едином портале государственных услуг не более суток. Такое поручение в среду, 7 июля, дал глава российского правительство Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

- Чтобы люди могли более оперативно получать информацию и решать вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за это назначены Минздрав и Минцифры при участии властей регионов России, - говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестирования на коронавирус из лабораторий на портал до двух часов с момента получения таких результатов.

Кроме того, правительство поручило министерству здравоохранения РФ и специалистам Роспотребнадзора подготовить методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан.

Как писал сайт kp.ru, Михаил Мишустин также поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках.