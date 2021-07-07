Обращения по коронавирусу будут рассматриваться на портале госуслуг не более суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обращения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, будут рассматриваться на едином портале государственных услуг не более суток. Такое поручение в среду, 7 июля, дал глава российского правительство Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

- Чтобы люди могли более оперативно получать информацию и решать вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток. Ответственными за это назначены Минздрав и Минцифры при участии властей регионов России, - говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил Роспотребнадзору подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестирования на коронавирус из лабораторий на портал до двух часов с момента получения таких результатов.

Кроме того, правительство поручило министерству здравоохранения РФ и специалистам Роспотребнадзора подготовить методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан.

Как писал сайт kp.ru, Михаил Мишустин также поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках.