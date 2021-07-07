В России 7 июля 2021 выявлено 23 962 случая заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в среду, 7 июля.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост за минувшие сутки составил 5 621. Второе место по количеству заряженных коронавирусом у Московской области с показателем 2 531. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 906 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса зафиксировали во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 12,3 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки зарегистрировали 725 летальных исхода, а полностью выздоровели 20 067 человек.

Таким образом, по состоянию на среду, 7 июля, общее число заразившиеся коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 682 634 человек. Жертвами инфекции стали 140 041 заболевших, а полностью выздоровели 5 121 919 пациента.