Политолог предложил ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

В России предложили ограничить полномочия депутатов двумя сроками Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить работу депутатов и сенаторов двумя сроками. Соответствующий документ он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог напомнил, что согласно закону о государственной гражданской службе, ротация кадров способствует повышению эффективности службы и противодействует коррупции. При этом он отметил, что депутаты и сенаторы в России могут переизбираться на свой пост неопределенное количество раз и работать в федеральном парламенте десятилетиями.

Орлов отметил, что действующий порядок препятствует динамичному развитию законодательной ветви власти, а также появлению новых людей, идей и партий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить двумя сроками полномочия депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации, представляющих региональные органы исполнительной и законодательной власти», — цитирует текст обращения RT.

Исключение политолог предложил сделать для сенаторов, назначаемых президентом России, и экс-президентов страны, имеющих право на пожизненное исполнение полномочий сенатора, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что осенние выборы в Госдуму будут идти три дня. Голосование продлится с 17 по 19 сентября 2021 года, передает телеканал «360».