Юрист прокомментировал инцидент с захватом заложников в банке Тюмени

Юрист прокомментировал инцидент с захватом отделения банка в Тюмени Фото: Мария Толстихина

Бывший оперуполномоченный Уголовного розыска, начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал, какие наказание грозит мужчине, захватившему заложников в банке Тюмени. По словам эксперта, факт того, что бомба оказалось ненастоящей, не освободит преступника от ответственности.

«Есть такое выражение «с применением оружия, либо предмета схожего с ним». То есть смысл в том, что даже если это муляж, ему будут предъявляется точно такие обвинения, как если бы он был с настоящим оружием. Только не будет применена ст.222 «Незаконный оборот оружия». Грубо говоря, минус одна статья. А вот ст.206 «Захват заложников» — это очень тяжкая статья, которая подразумевает очень большие сроки. Её будет достаточно. Есть положение, когда большая статья поглощает меньшую. То есть, даже если бы оружие было настоящим, то есть ст.226 была бы возбуждена, ст. 206 «Захват заложников» была бы приоритетной», — цитирует юриста RT.

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что задержанный состоит на учете у психиатра. По словам Гришакова, это не освободит захватчика от ответственности. Единственное, если экспертиза признает, что мужчина в момент захвата был невменяем, его направят на принудительное лечение.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленником, захватившим заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте, оказался Александр Г. 1988 года рождения. Он угрожал работникам отделения банка «опасным предметом» и требовал выдать ему 15 миллионов рублей, пишет ФАН.

После задержания выяснилось, что никакого оружия при себе у него не было, в рюкзаке был обнаружен муляж бомбы и термос, передает телеканал «360».