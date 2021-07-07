Глава Приамурья Василий Орлов: Поврежденные паводком мосты в Благовещенском районе восстановят досрочно

В Благовещенском районе восстанавливают размытые паводком мосты и дороги. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область продолжает ликвидировать последствия паводка. В Благовещенском районе из-за сильного разлива воды оказались практически отрезаны по дорожной сети села Марково, Сергеевка и Ушаково. Власти оперативно организовали водные переправы и доставку в подтопленные населенные пункты продуктов и товаров первой необходимости. Наводнение нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре района. Сейчас, после схода воды, главная задача – как можно скорее восстановить размытые мосты и дороги, чтобы возобновить движение транспорта.

Один из мостов - через реку Хамутина, на въезде в село Марково, дорожники отремонтировали досрочно. Движение по нему уже запущено, хотя по первоначальному плану на его ремонт отводилось около месяца.

- По плану на восстановление требовалось от 20 до 30 дней, но пока вода была на пике паводка, составлялись сметы, и на выделенные средства резервного фонда области заключались контракты – это нам сократило сроки и позволило оперативно открыть движение автотранспорта по мосту, обеспечить транспортной доступностью население, - сообщил замминистра транспорта области Дмитрий Лучников.

Дорожники обещают, что в течение недели восстановят в Благовещенском районе еще один мост. Всего же, по данным комиссии Федерального дорожного агентства Росавтодор, в Амурской области паводок повредил 7 мостов и 20 водопропускных труб. Вода размыла около 450 километров автомобильных дорог, на сегодняшний день проезд восстановлен на 144 километрах трасс.

По словам губернатора области Василия Орлова, в течение недели федеральная комиссия оценит нанесенный паводком ущерб, и регион сможет рассчитывать на помощь из федерального бюджета.

- С 15 июня в регионе работает федеральная комиссия по оценке ущерба, - рассказал Василий Орлов. - Обследовано 11 муниципальных образований, сегодня три мобильные бригады приступили к обследованию 7 муниципальных образований. Дополнительно планируется обследовать муниципальные образования, пострадавшие от паводков совсем недавно, в июне, - это Ивановский, Тамбовский, Благовещенский и Магдагачинский районы. Завершить «полевые работы» комиссия планирует на следующей неделе, и затем они приступят к оформлению результатов на бумаге, что подтвердит предварительные расчеты ущерба областного Минтранса, и в дальнейшем мы сможем рассчитывать на поддержку федерального центра.

Дорожные службы региона внимательно следят за паводковой ситуацией и сразу же приступают к работам там, где вода отступает. Глава региона подчеркнул: важно как можно скорее восстановить движение с изолированными стихией поселками и возобновить регулярную доставку продуктов и бытовых товаров, а также обеспечить людей плановой медицинской помощью.