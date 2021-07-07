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Здоровье7 июля 2021 12:54

Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации от коронавируса в России

Модель вакцинации следует актуализировать с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%
Ксения АНУФРИЕВА
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Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации от коронавируса в России

Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации от коронавируса в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и министерству здравоохранения страны актуализировать модель вакцинации россиян от коронавирусной инфекции с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90 процентов. Об этом в среду, 7 июля, сообщается на официальном сайте кабмина.

- Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80-90 процентов, а также необходимость ревакцинации населения с учётом рисков мутаций коронавируса, - говорится в сообщении.

Следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов.

Как писал сайт kp.ru, сегодня правительство РФ также сообщило, что обращения по вопросам, которые связаны с коронавирусом, будут рассматриваться на едином портале государственных услуг не более суток.