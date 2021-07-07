Тюмень хорошеет год от года, заявил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров

Тюмень посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров, где на совещании в областном правительстве заслушал отчет о развитии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работу по формированию комфортной городской среды в Тюмени гость оценил положительно.

С 2019 в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства, доложила заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба. Общий объем финансирования составил 2,9 млрд рублей. Из них в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 47 объектов на 1,35 млрд рублей.

Максим Егоров осмотрел скверы на улицах Вьюжной и имени Якова Неумоева. Проект сквера на ул. Вьюжной в районе Тюменской слободы вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам 2019 года. Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что национальный проект «Жилье и городская среда» позволяет не только создавать современные общественные пространства в новых микрорайонах, но и давать вторую жизнь зеленым уголкам на давно застроенных территориях.

В 2021 году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту «Формирование комфортной городской среды», жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 году.

«Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Жители страны смогут оценить построенные объекты, внести свои предложения. Кроме этого, каждый проект будет сопровождать подробная информация: кто выполняет работы, сроки окончания», – сообщил Максим Егоров.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, а также реализовать проект по благоустройству центрального парка в городе Заводоуковске, ставший победителем по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре.