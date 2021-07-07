Открыта регистрация на Baltic Weekend 2021

9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия – церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА Awards.

Baltic Weekend ежегодно собирает более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – поддерживать и развивать коммуникационный рынок. Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур паблик рилейшнз с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев (Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Елена Кохановская (МТС), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Юрий Дудь (видеоблогер) и другие.

В этом году участников ожидает насыщенная деловая программа. Профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят такие темы, как устойчивое развитие бизнеса, его цифровая трансформация, развитие инфлюенс-кампаний и появление нового вида инфлюенсеров, укрепление доверия аудитории через пиар первого лица, роль территориального бренда в развитии региона и другие.

Кроме того, 9 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.

Baltic Weekend – это уникальная площадка для диалога и нетворкинга между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.

Регистрация на форум открыта до 20 августа.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по почте info@balticweekend.com .

XXI Baltic Weekend пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).