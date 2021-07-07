Артемий Лебедев представит новую рубрику в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Артемий Лебедев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев запускает новую рубрику в новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Во время блока «Бесит» ведущий будет рассказывать обо всех наиболее раздражающих нововведениях.

Новый сезон стартует 7 июля. Программы будут идти каждую неделю по средам в 21:00.

Сегодня в рамках смтрима пройдет часовой марофон, посвященный вакцинации от коронавирусной инфекции. В эфире примут участие врачи и вирусологи, как сторонники, так и противники прививок.

Также в ходе стрима будет показано расследование RT о поддельных QR-кодах.

Добавим, ранее сообщалось, что с 7 июля 2021 года часть столичных музеев начали принимать у себя только посетителей, имеющих QR-код. В частности, такие требования выдвинули музей-усадьба «Царицыно», усадьба «Кусково», музей космонавтики. Отмечается, что попасть в эти музеи смогут только взрослые, которые имеют подтверждение о вакцинации, о том, что они переболели коронавирусом, или, что имеют отрицательные результаты ПЦР-теста. Дети могут прийти без QR-кода, но только в сопровождении взрослых, имеющих код.