На участников митинга белорусской диаспоры в Киеве напали неизвестные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 июля, неизвестные напали на участников митинга белорусской диаспоры у посольства республики в Киеве. Двое участников нападения являются гражданами Украины. Они были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«В ходе проведения санкционированного митинга … членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц … получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в заявлении, где отмечается, что ранения получили в том числе и представители Национальной гвардии МВД Украины.

Белорусская миссия направила в Министерство иностранных дел Украины ноту, в котором называла произошедшую атаку заранее спланированной.

Напомним, сегодня, 7 июля, в Киеве произошла стрельба в Голосеевском районе украинской столицы. В городе ввели спецоперацию «Гром» по задержанию стрелявшего мужчины. Как заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы, ранения получили один сотрудник полиции, а также одно гражданское лицо. По предварительным данным телеканала «Магнолия ТВ», мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья, поскольку у него пытались отобрать квартиру по решению суда.