Глава центра Чумакова заявил об эффективности вакцины «КовиВак» против индийского штамма коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» эффективна против штамма «дельта». Об этом в среду, 7 июля, сообщил глава центра имени Чумакова, ученые которого разработали препарат, Айдар Ишмухаметов.

- Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против индийского штамма коронавируса в сравнении с альфа-штаммом инфекции, - сообщил член-корреспондент РАН в интервью агентству ТАСС.

Напомним, ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов сообщал, что структура генома штамма «дельта» коронавирусной инфекции не препятствует применению разработанной центром вакцины для защиты от нее.

Как писал сайт kp.ru, накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что индийский штамм коронавируса, вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности инфекции.