Советник посольства Эстонии прибыла в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 июля, советник посольства Эстонии в Москве прибыла в здание Министерство иностранных дел России на Смоленской площади на фоне инцидента с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, дипломат не стала давать комментарии журналистам.

Как сообщила министр иностранных дел Эстонии, Таллин ожидает от Москвы официальных разъяснений в связи с задержанием своего консула.

Напомним, в минувший вторник, 6 июля, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте с поличным, когда тот получал секретные материалы.

Как сообщалось, к нему будут применены меры, предусмотренные с международным правом, поскольку подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом и носят явный недружественный характер по отношению к России. В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула «провокацией».