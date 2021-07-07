В Госдуме предложили вернуть систему народного контроля за властью и промышленностью

В Государственной думе предложили вернуть систему народного контроля за властью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Государственной думы Алексей Гордеев предложил вернуть систему народного контроля за органами исполнительной власти, предприятиями всех отраслей промышленности и правоохранительных органов.

- В этой части можно использовать опыт Советского Союза - надо воссоздать систему народного контроля. Чтобы могли любой орган исполнительной власти проверить, как он выполняет свои функции и полномочия. Любой орган - от простых надзорных функций или каких-то органов управления отраслями до всей правоохранительной системы. Чтобы народный контроль мог все это проверять, — сказал он во время рабочей поездки в Воронеж.

Так Гордеев ответил на вопрос журналиста, сообщившего, что некоторые структуры Роспотребнадзора не реагируют на жалобы граждан о низком качестве продуктов в магазинах.

Напомним, в СССР комитеты народного контроля имели право давать указания об устранении недостатков, заслушивать доклады и объяснения, запрашивать необходимые материалы, назначать и проводить ревизии и экспертизы, приостанавливать распоряжения и действия должностных лиц, отстранять должностных лиц от занимаемых постов за срыв выполнения решений, направлять материалы о злоупотреблениях в органы прокуратуры, налагать на виновных взыскания, объявлять выговор.