Иммунолог поддержал решение Роспотребнадзора о смягчении антиковидных мер для путешественников

Иммунолог оценил новые правила проверок на ковид россиян, возвращающихся из-за рубежа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-иммунолог Владимир Болибок поддержал решение Роспотребнадзора о смягчении мер проверки на коронавирус россиян, возвращающихся из-за рубежа. Согласно утвержденному документу, теперь отменяется двукратное тестирование наших сограждан на COVID-19 по возвращении в страну. Те же, кто уже сделал прививку и вовсе от тестов освобождаются.

«Безусловно, это разумное решение. Собственно говоря, люди, которые получили вакцину, они, конечно, чисто теоретически могут заразиться и заболеть, но это происходит в достаточно легкой форме и быстро. Но, главное, что эти люди не являются опасными вирусоносителями, поскольку у них выделение инфекции происходит очень короткий промежуток времени», — цитирует врача «Свободная пресса».

Напомним, новые правила вступили в силу в среду, 7 июня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что бесплатные ПЦР-тесты следует сделать только для тех россиян, которые имеют медотводы от прививки.

«Я считаю, что они должны быть бесплатными для тех, у кого есть медицинский отвод. Поскольку такие люди находятся в заблокированном состоянии: нельзя никуда выйти и зайти, тем более в Москве без QR-кода», — цитирует политика ФАН.