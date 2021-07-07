Краснодарский край вошел в число наиболее эффективных промышленных регионов России

Кубань на четвертой строчке рейтинга, который составили в Министерстве промышленности и торговли России. Его итоги озвучили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2021», которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

Специалисты оценивали экономическое развитие субъектов, нормативно-правовую базу и краевые меры поддержки, деловую активность, а также взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности и Минпромторгом.

«Развитие промышленности – одна из приоритетных задач в регионе. Сегодня мы предлагаем широкий спектр мер поддержки отрасли. На эти цели из краевого бюджета в 2021 году направили порядка 1 миллиарда рублей, – прокомментировал результаты рейтинга губернатор Вениамин Кондратьев. - Также в регионе активно работает Фонд развития промышленности, запущенный три года назад при содействии Президента России. Сейчас он один из лучших в России. Эффективность действующих мер подтверждает стабильное развитие отрасли – рост объема производства и отгрузки продукции, показатели налоговых поступлений и создание новых высокопроизводительных рабочих мест».

Глава Кубани отметил, что за три года капитализацию краевого Фонда развития промышленности увеличили в четыре раза – с 500 млн до 2 млрд рублей. Прошлый год стал рекордным по числу заключенных договоров. Благодаря займам фонда предприятия смогли перестроиться и перейти на выпуск востребованных товаров.

Сейчас в региональном Фонде доступны 13 программ заемного финансирования для промышленников Краснодарского края. Также в регионе действует госпрограмма «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Ее разработали в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В рамках программы в прошлом году поддержку получили 45 промышленных предприятий на более чем 153 млн рублей. В 2021 году предусмотрено финансирование по пяти направлениям на сумму 160 млн рублей.