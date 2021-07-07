Задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул объявлен персоной нон грата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию за 48 часов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов», - говорится в сообщении российского МИД.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомства, переменной поверенной в делах посольства Эстонии в Москве выражен решительный протест в связи со сбором разведданных эстонским консулом.

В министерстве отметили, что Москва считает циничной позицию Таллина в инциденте с эстонским консулом Эстонии в Санкт-Петербурге, а также указали на наличие неопровержимых доказательств противозаконной деятельности эстонского дипломата.

Напомним, в минувший вторник, 6 июля, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. Отмечалось, что к нему будут применены меры, предусмотренные международным правом, поскольку подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом.

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали задержание своего консула «провокацией», а также заявили, что ожидают от Москвы официальных разъяснений в связи с задержанием своего консула.