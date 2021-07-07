Видео с места убийства президента Гаити появилось в Сети

В Сети появилось видео с места убийства президента Гаити Фото: REUTERS

В Сети появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

На видео запечатлено, как по улице ходят вооруженные автоматами мужчины. При этом у одного из автомобилей лежит тело. Во второй части видео виден город в темное время суток, на фоне звучат выстрелы.

Напомним, в среду, 7 июля, Жовенель Моиз застрелен неизвестными, которые ранее ночью прокрались в его частную резиденцию. Как сообщил премьер-министр страны Клода Жозефа, на резиденцию главы государства напали. Нападавшие говорили на испанском. Уточняется, что жена президента тоже пострадала.Премьер-министр также отметил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.

Позже появилась информация, что Мартин Моиз, жена Жовенеля Моиза, умерла от полученных в результате нападения ранений.