Заразившаяся коронавирусом Москалькова чувствует себя лучше

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Москалькова чувствует себя лучше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, накануне заразившаяся коронавирусной инфекцией, чувствует себя лучше.

- Татьяна Николаевна (Москалькова) сообщила, что ей стало лучше, — цитирует свой источник в аппарате омбудсмена РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 5 июля, стало известно, что Татьяна Москалькова была госпитализирована с коронавирусом. Медики оценивают ее состояние, как удовлетворительное. Какие-либо подробности окружения Москальковой не сообщает. Пресс-служба и аппарат работают в обычном режиме.Появляются сообщения и на страничке омбудсмена в соцсетях. 6 июля Москалькова выразила соболезнования родным и близким режиссера и актера Владимира Меньшова.

Позже появился пост омбудсмена в Instagram, где она поблагодарила россиян за подделку и призвала беречь себя. Уполномоченный по правам человека отметила, что сопереживания граждан "окрыляют" ее и "дают силы".