17 предприятий Кубани приняли участие в международной выставке «Иннопром»

В Екатеринбурге проходит XI промышленный форум. Участие в форуме принимают 17 ведущих предприятий Кубани, в том числе производители станков, систем видеонаблюдения, газового, радиоэлектронного оборудования, металлургической продукции, сельхозтехники, оборудования для пищеблоков.

«Сегодня мы уделяем особое внимание развитию промышленности, как одной из ключевых сфер в Краснодарском крае. Иннопром – хорошая площадка для демонстрации возможностей отрасли, поиска новых точек роста. Мы заинтересованы в расширении партнерских связей, наращивании географии экспорта, поэтому в этом году стенд региона один из самых больших на выставке. Планируем заключить ряд инвестиционных и экспортных соглашений, найти качественных партнеров для дальнейшего развития всего промышленного комплекса Кубани», – прокомментировал участие кубанской делегации губернатор Вениамин Кондратьев.

Делегацию Краснодарского края на международной выставке возглавляет вице-губернатор Александр Руппель. В числе запланированных подписаний – соглашения о строительстве в Краснодарском крае завода по производству изделий из стекла и производственно-складского комплекса для геотехнической отрасли.

Стенд региона занимает более 250 кв. метров. Здесь представлены 17 ведущих промышленных предприятий края – производители станков, систем видеонаблюдения, газового, радиоэлектронного оборудования, металлургической продукции, сельхозтехники, оборудования для пищеблоков, для утилизации отходов, дезинфицирующих средств. Его выполнили в виде современного лайнера, который символизирует промышленность как флагман экономики Кубани. Экспозицию разделили на интерактивную зону для презентации кубанских производителей и дискуссий, зоны проведения переговоров и деловых встреч.

На открытии главной стратегической сессии форума выступил председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что в этом году участниками выставки стали более 600 российских и международных компаний из 30 стран мира.

«Уверен, многое из того, что здесь увидят гости и участники «Иннопрома», откроет для них новые возможности в бизнесе, в инженерных решениях, для обновления сервисов, удобных людям. А в совместных дискуссиях будут даны ответы на непростые вопросы: как будет меняться промышленность, что для этого могут и должны сделать органы государственной власти, а главное – с какими последствиями такой трансформации столкнутся люди», – пояснил Михаил Мишустин.