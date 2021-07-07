Путин: помощь родным погибших при падении самолета на Камчатке окажут в ближайшее время

Владимир Путин сообщил, что помощь родным погибших при падении самолета на Камчатке окажут в ближайшее время Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет оказана помощь родным и близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

- Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время, — сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Напомним, пассажирское авиасудно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае 6 июля. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. К данному часу спасатели нашли тела 19 жертв трагедии. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.