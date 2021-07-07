Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом на фоне Евро-2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге на фоне чемпионата Европы по футболу.

Президент России Владимир Путин спросил Голикову о том, повлияло ли спортивное мероприятие на уровень заболеваемости в городе.

- Несмотря на то, что организаторы и власти города старались соблюдать ограничительные меры, под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго следовать этому. Есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и стараемся предпринять меры, чтобы контролировать этот рост, — сказала Голикова.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что за последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза. Она уточнила, что одним компонентом вакцинированы 27 миллионов граждан, а оба получили уже 18,5 миллиона человек. По ее словам, лидерами по вакцинации являются Чечня, Москва и Московская область, а хуже всего показатели в Республике Дагестан.